Свято-Троицкая Сергиева лавра в октябре отправит первую партию сбитня в Египет

В лавре не исключают возможности поставки и фирменных морсов в Китай

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Свято-Троицкая Сергиева лавра планирует в октябре 2023 года поставить в Египет первую партию сбитня в качестве фирменного продукта бренда "Сергиев канон. Приготовлено в лавре". Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Первый контракт на поставку фирменного продукта "Посадский сбитень", уже заключен. В октябре подмосковную продукцию поставят в Египет. После этого специалисты будут анализировать спрос и развивать дальнейшие экспортные поставки. Так, в лавре не исключают возможности поставки и фирменных морсов в Китай, где востребованы низкокалорийные напитки с пониженным содержанием сахара", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

Он отметил, что "Посадский сбитень" был выбран для первой поставки на экспорт, поскольку имеет долгий срок хранения и не требует холодильника и заморозки.

В пресс-службе рассказали, что для поставки монастырской продукции за рубеж Свято-Троицкая Сергиева лавра подала заявку на регистрацию товарного знака Sergiev Kanon. Made in Lavra в качестве англоязычной версии своего основного бренда "Сергиев канон. Приготовлено в лавре". Отмечается, что под фирменным брендом производят только продукты питания без консервантов и искусственных добавок, поддерживая русские традиции. В ассортименте посадская коврижка, хлеб, квас, морсы и сокосодержащие напитки, лимонады с пониженным содержанием углеводов, сыры.