В Рязанской области попросили продлить программу реструктуризации кредитов

По данным главы региона Павла Малкова, за пять лет в области реструктуризировали 11,4 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Регионы России должны иметь возможность реструктуризировать инфраструктурные бюджетные кредиты и направлять высвобождаемые средства на развитие инфраструктуры после 2025 года. Продлить срок действия этого механизма "инфраструктурного меню" предложил в ходе "Часа субъекта" в Совете Федерации губернатор Рязанской области Павел Малков.

"Мы надеемся, что программа по реструктуризации долга и разрешение использовать часть госдолга на развитие инфраструктуры продолжится дальше в 2025 году и последующих годах", - сказал он.

Малков отметил, что за пять лет в Рязанской области реструктуризировали 11,4 млрд рублей. При этом регион получил инфраструктурные бюджетные кредиты на реализацию инфраструктурных проектов в размере 4 млрд рублей. В сопроводительной презентации губернатора говорится, что госдолг региона за восемь месяцев 2023 года составляет 73,8 млрд рублей. "Госдолг сегодня составляет 38% к собственным доходам, еще недавно он составлял до 90%", - пояснил он.

Говоря об инвестициях, губернатор добавил, что в портфеле региона девять крупных инвестпроектов, реализация которых позволит создать более 20 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось о том, что механизм реструктуризации бюджетных заимствований позволит направить на инфраструктуру в субъектах в общей сложности 671 млрд рублей.