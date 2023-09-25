В "Почте России" признали напряженное положение компании

По словам гендиректора почтового оператора Михаила Волкова, за последние полгода удалось почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Почта России" в начале года была в крайне непростом положении с точки зрения финансов, ситуация остается напряженной. Такие слова гендиректора почтового оператора Михаила Волкова ТАСС привели в пресс-службе "Почты".

"В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось изменить тренд - почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной", - сказал глава компании.

Волков пояснил, что около 27 тыс. почтовых отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. Большая часть - с отрицательной маржинальностью, они несут исключительно социальную миссию. "Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка", - подчеркнул гендиректор.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к министру экономического развития России Максиму Решетникову, который выступал с докладом в Совфеде в ходе правительственного часа, призвала провести тщательный анализ положения "Почты России" из-за растущей "финансовой дыры" в компании. Она также сообщила, что верхняя палата парламента намерена направить обращение в правительство РФ для разрешения этого вопроса. Спикер СФ добавила, что важно провести тщательный анализ происходящего в "Почте России" и выработать правильную финансовую модель.