Зима близко. Что ждет Европу в новом отопительном сезоне?

Переживая небывало теплую зиму 2022/2023 года, государства Западной и Центральной Европы тем не менее были вынуждены прибегать к целому набору действий, ограничивающих потребление энергоресурсов. Понижение средней температуры в домах и учреждениях, отключение городской уличной иллюминации и другие последствия собственных антироссийских санкций европейские граждане и предприятия смогли ощутить на себе.

Как энергетическая система ЕС готовится к вызовам грядущей зимы и справится ли она с этими вызовами — читайте в материале ТАСС.

Готовь газ летом

Европа готовится к очередному отопительному сезону. Прошлый период использования заготовленных на зиму запасов газа закончился в апреле. К этому времени газ на рынке стабильно дешевел, опустившись к лету до $280 за 1 тыс. куб. м. Неудивительно, что европейские страны-потребители постарались воспользоваться ситуацией.

В мае поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений — 12,16 млрд куб. м. ЕС потратил все лето на пополнение газохранилищ, закачивая СПГ рекордными темпами, и в сентябре стал бодро рапортовать об их заполненности больше чем на 94% от максимума.

Впрочем, уже в сентябре был зафиксирован рекордный уровень отбора топлива из ПХГ, притом что начало осени на европейской территории выдалось чрезвычайно погожим.

Активная заготовка топлива не могла не сказаться и на его стоимости. На рост цены повлияло не только запасливое поведение ЕС, но и новости с другого конца мира — из Австралии. На двух СПГ-заводах компании Chevron местные профсоюзы, недовольные условиями заработной платы работников, организовали забастовку. По словам профсоюзных представителей, Chevron даже эвакуировала 50 человек персонала. Австралия считается одним из крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке. По данным местного Министерства промышленности, на долю страны-континента приходится 21% мировых поставок СПГ. И хотя основными импортерами выступают Япония, Китай и Южная Корея, австралийские неурядицы привели к тому, что в сентябре цена за 1 тыс. куб. м газа на мировом рынке выросла до $400.

От растущих цен на фоне австралийской забастовки выигрывает и Россиия. Тем более что всего несколько дней назад было объявлено, что "Газпром" впервые поставил партию сжиженного природного газа собственного производства в Китай по новому маршруту — Северному морскому пути. Использование данного маршрута существенно сокращает сроки доставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отметили в газовом холдинге.

Источники тепла

Абсолютный максимум заполненности ПХГ в ЕС наблюдался 28 октября 2019 года. Он составил 97,86%. По мнению специалистов, в этом году ситуация может повториться. "Целевые объемы уже накоплены, и ничто не мешает довести запасы почти до 100%. В прошлом году Европа вышла на показатели в 93–95% только к середине ноября", — говорит заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Впрочем, по мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, нынешняя наполненность ПХГ не дает Европе существенных бонусов, так как к началу отопительного сезона в них будет примерно столько же, сколько и год назад. "Единственный дополнительный резерв — это ПХГ Украины, куда европейские трейдеры достаточно интенсивно закачивают газ примерно с середины июля. И в них сейчас примерно на 1 млрд куб. м больше, чем год назад. Но в масштабах Европы это небольшой дополнительный резерв — около 1% от европейских запасов", — поясняет эксперт.

Тем временем у самой Европы продолжается раздвоение политической и экономической идентичности. С одной стороны, в конце августа Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС прекратить закупки российского СПГ и не заключать новых контрактов. Представитель ЕК Тим Макфи заявил, что они пытаются "перезапитать Европу". А с другой — пока эта "перезапитка" привела только к тому, что вместо трубопроводного Европа покупает российский сжиженный газ, причем рекордными объемами. Как сообщила 30 августа газета Financial Times со ссылкой на данные организации Global Witness, с января по конец июля 2023 года Бельгия и Испания вышли на второе и третье место по объемам закупок российского СПГ после Китая. Тим Макфи подчеркивал, что импорт газа из России снизился с 155 млрд куб. м. в 2021 году до 21 млрд куб. м. Но при этом Федеральное статистическое ведомство в ФРГ сообщило, что одна только Германия за первые семь месяцев 2023 года нарастила импорт нефтепродуктов из Индии в 12 раз. Причем в основном Германия закупает сжиженный нефтяной газ, который Индия производит из нефти, купленной, в свою очередь, в России. Формально это позволяет немецким лидерам говорить о том, что им удалось победить зависимость от российских энергоресурсов.

Стоит отметить, что главным поставщиком СПГ на европейский рынок остаются Соединенные Штаты. Американские компании активно продвигают свои интересы. Так, за последние недели стало известно о том, что американский энергоконцерн ConocoPhillips подписал с Нидерландами контракт на поставку американского СПГ, рассчитанный на 15 лет. Правда, это произойдет не сейчас, а начиная с 2031 года. А в ноябре прошлого года концерн подписал договор на закупку газа с Катаром. А еще один энергетический гигант Cheniere Energy подписал контракт с немецкой BASF, по которому с 2026 по 2043 год будет поставлять по 800 тыс. т СПГ ежегодно.

Лучше, чем было

В этом году Европа готова к холодам лучше, чем в прошлом, говорят эксперты. "Введены несколько новых терминалов по приему СПГ, три в Германии, по одному в Италии и Испании, готовится к работе еще один плавучий терминал во Франции. Это увеличивает физические суточные возможности по приему СПГ и поставке регазифицированного газа в систему. Также в актив подготовки можно отнести набор регуляторных ограничений спроса", — размышляет Алексей Гривач из ФНЭБ. В свою очередь, Алексей Белогорьев говорит о трех факторах, которые позволяют ЕС чувствовать себя более уверенно перед холодами. Первый — это стабильность поставок практически от всех ключевых игроков, включая Россию. Были проблемы с Норвегией, однако они носили разовый характер и уже устранены, поясняет эксперт. Второй фактор — по-прежнему стоящая хорошая и теплая погода, позволяющая расходовать меньше топлива, особенно на коммунальные нужды. Наконец, третий фактор — сокращение потребления. "По прогнозам, ближайшая зима будет тоже теплее нормы. Не такой аномальной, как была минувшая, но тоже довольно теплой. И если прогноз оправдается, то сокращение потребления может составить до 40 млрд куб. м", — говорит Алексей Белогорьев.

Эксперты не сомневаются, что недостатка газа в Европе в этом году не будет. Другое дело, в какую сумму обойдется его закупка. Как уже говорилось, в сентябре цены превысили $400 за 1 тыс. куб. м. Некоторое время назад в беседе с ТАСС главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач давал прогноз, что осенью-зимой стоимость должна подняться до $500 и даже выше. Еще большего роста ждет Алексей Белогорьев. По его словам, цена может подняться и до $800–900. "Но думаю, средняя цена будет в районе $600", — говорит он. "Сейчас возможен любой сценарий, и очевидно, что при неблагоприятном погодном факторе запасы в ПХГ будут быстро истощаться, а цены скакать вверх, чтобы обеспечить дополнительный приток СПГ в конкуренции с азиатскими импортерами", — заключает, в свою очередь, Алексей Гривач.

Однако помимо зимы-2023 будет и зима 2024 года. Скорее всего, именно к этому времени газовая карта Европы изменится наиболее радикально.

С одной стороны, к тому времени ручеек российского трубопроводного газа в Центральную Европу может пересохнуть совсем. Во всяком случае, украинская сторона пытается ввести в европейскую информационную повестку мысль, что по истечении договора о транзите российского газа в страны ЕС (в конце 2024 года) он продлен не будет. С другой — как раз в 2024 году Турция планирует запустить совместный с Россией газовый хаб, через который сможет поставлять на экспорт порядка 40 млрд куб. м.

Евгений Мазин