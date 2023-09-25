Экс-депутат Молдавии заявил, что экономика республики погрузилась в кризис

По мнению Владимира Головатюка, "если власти не предпримут срочных действий, коллапса экономики не избежать"

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Экономика Молдавии оказалась в глубоком кризисе, которого еще не было прежде по глубине, масштабам и напряженности. Об этом заявил бывший председатель парламентской комиссии по экономике и финансам Владимир Головатюк.

"Экономика республики погрузилась в рецессию, которой еще не было по глубине, масштабам и протяженности. ВВП в целом, промышленное, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, транспорт, экспорт, импорт, инвестиции, строительство, реальные доходы и расходы государственного бюджета, реальные доходы населения - все в минусе. Растут только цены и долги", - сказал Головатюк на брифинге в парламенте, который организовал оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) в связи с выдвигаемым вотумом недоверия правительству.

По мнению Головатюка, который в прошлом возглавлял департамент статистики, "если власти не предпримут срочных действий, коллапса экономики не избежать". "Сегодня страна живет за счет кредитов. Все держится на долгах. Цифры говорят о том, что внутренних поступлений не хватает, а долговые обязательства выполнять надо, и они растут. Серьезно растут расходы по обслуживанию государственного долга", - пояснил он.

Согласно опубликованному на прошлой неделе отчету правительства, уровень бедности в Молдавии в 2022 году вырос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Уровень инфляции в стране в прошлом году впервые за последние 20 лет превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Летом прошлого года в стране начались массовые протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства, досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Депутаты оппозиционного БКС заявили в понедельник, что инициируют вотум недоверия в отношении правительства.