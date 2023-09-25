Коломойский пожаловался на бездействие следствия во время содержания под стражей

По словам бизнесмена, обвинение в его адрес состряпали "на скорую руку"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский пожаловался, что с ним не проводилось никаких следственных мероприятий с момента заключения под стражу в начале октября. Это заявление бизнесмен сделал на заседании апелляционного суда, рассматривающего его жалобу на арест по делу о выводе и легализации более $13 млн с 2013 по 2020 год.

"Со мной за три недели, пока меня содержат под стражей, никто не проводил следственных действий", - заявил Коломойский на видео, выложенном в Telegram-канале издания "Страна".

По словам бизнесмена, обвинение в его адрес состряпано "на скорую руку". "Это вопрос бухгалтерский, экспертный и аудиторский", - уверен он. Предприниматель уверяет, что не собирается скрываться и намерен "восстановить справедливость". Именно за этим, по его утверждению, он приехал на Украину. "Предыдущие вопросы не решились, а уже есть новые", - добавил он.

2 сентября Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, позднее последовали обвинения еще по трем статьям. По данным следствия, с 2013 по 2020 год бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере около $13,8 млн, который затем был увеличен до $105,3 млн. 8 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) наложило временный арест на активы Коломойского, действовавший 48 часов, и подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) ходатайство о постоянном аресте. Однако ВАКС не рассмотрел вопрос в требуемый срок, поэтому дело об аресте активов было закрыто.

Как отмечают украинские СМИ, Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения Коломойскому, на несколько дней опередив находящиеся под контролем Запада антикоррупционные органы НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). Издание "Страна" считает, что спешка с арестом могла быть связана с желанием продемонстрировать активную борьбу с коррупцией в преддверии визита президента Владимира Зеленского в США. Как поясняет издание, таким образом президент через подконтрольную ему СБУ может "держать на крючке" олигарха, не допуская к нему подконтрольные американцам антикоррупционные ведомства, которые могли бы получить показания о его связях с Зеленским.

Потеря "Приватбанка" и других активов

После конфликта с президентом Петром Порошенко в 2015 году Коломойский был отправлен в отставку с должности главы администрации Днепропетровской области, а в 2016 году "Приватбанк", одним из собственников которого был бизнесмен, был национализирован. Новое руководство банка обвинило бизнесмена в выводе средств накануне национализации и ходатайствовало об аресте его активов на $3 млрд. Высокий суд Лондона в 2017 году удовлетворил иск.

В феврале 2023 года Коломойский вновь оказался в центре коррупционного скандала. СБУ сообщила о выявлении схемы хищения более $1 млрд в компании "Укрнафта" и ее дочернем предприятии "Укртатнафта", которые до ноября 2022 года фактически находились под контролем Коломойского. В том же месяце власти Украины передали эти фирмы под управление государства.