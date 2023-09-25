СМИ: в Индии продадут с аукциона месторождение лития в Кашмире

По данным газеты Times of India, это послужит началу его скорейшей разработки в целях получения сырья для производства аккумуляторов для электромобилей

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Индии планируют в ближайшие недели продать с аукциона месторождение лития на союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на источники.

Продажа месторождения послужит началу его скорейшей разработки в целях получения сырья для производства аккумуляторов для электромобилей. Интерес к предстоящему аукциону проявляют иностранные горнодобывающие компании, отметили источники.

В феврале 2023 года Геологическое управление Индии обнаружило первое в стране месторождение лития в районе Реаси на северной союзной территории Джамму и Кашмир. Прогнозируемый объем металла на месторождении составляет 5,9 млн тонн.

В мае в районе Деган в западном штате Раджастхан обнаружено второе крупное месторождение лития, запасы металла там превышают объемы месторождения в Джамму и Кашмире. Второе месторождение лития способно удовлетворить на 80% потребности в нем в стране и сократить ее зависимость от дорогостоящих закупок этого металла в Китае, сохраняющего мировую монополию на его поставки.

По оценкам, к 2030 году спрос на мощности литий-ионных батарей в Индии достигнет в целом уровня 200 ГВт·ч. Предполагается, что собственное производство аккумуляторов позволит Индии значительно нарастить выпуск электромобилей, сделать их более доступными в стране и обеспечить экспорт электрокаров за рубеж.

Правительство Индии планирует выделить в ближайшие годы 257 млрд рупий (около $3,5 млрд) для увеличения производства электро- и водородомобилей в стране, чтобы ускорить переход на экологически чистые транспортные средства.