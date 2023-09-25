25 сентября, 14:37

ГК "Астра" увеличила выручку по МСФО за I полугодие более чем в три раза

Она составила 3,1 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Выручка группы компаний "Астра" по МСФО за I полугодие 2023 года увеличилась более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 3,1 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной на ее сайте.

Чистая прибыль ГК "Астра" в январе - июне увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 1,2 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос в 3,1 раза, до более 1 млрд рублей. Выручка от продуктов экосистемы, кроме операционной системы, в абсолютном выражении выросла в 2,8 раза, до 198 млн рублей.

ГК "Астра" объединяет несколько российских разработчиков программного обеспечения - Astra Linux, "Увеон - облачные технологии", "РуБэкап", "РуПост", "Тантор Лабс", "Ресолют" и ISPsystem. В портфель ГК "Астра" входят сертифицированная операционная система Astra Linux, комплекс средств виртуализации "Брест", ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, комплекс администрирования IT-инфраструктур ALD Pro и несколько других решений. 

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