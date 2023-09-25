Первый реактор АЭС "Аккую" планируют ввести в строй к концу 2024 года

По словам главы Минэнерго Турции Алпарслана Байрактара, республика заинтересована в освоении малых модульных атомных реакторов

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар рассчитывает на ввод в строй первого реактора АЭС "Аккую" в конце 2024 года. Это министр подтвердил во время выступления на сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Вене.

"Строящаяся АЭС "Аккую" сейчас является самой большой стройплощадкой атомного объекта в мире. И первый реактор планируется сдать к концу 2024 года. Наш приоритет в энергетике - сформировать устойчивую энергетическую политику, важной частью которой будет атомная энергетика, она сыграет жизненно важную роль в достижении углеродной нейтральности к 2053 году", - сказал он.

"К 2035 году доля атомной энергии в общем объеме производимой энергии в Турции составит 7,2 ГВт. А к концу 2050 года мы рассчитываем, что эта цифра превысит 20 ГВт", - сообщил министр. По его словам, республика заинтересована в освоении и малых модульных атомных реакторов.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую, заключенного с РФ 12 мая 2010 года. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого блока АЭС составит 1 200 МВт.