Египет выступил против политизации деятельности МАГАТЭ

Египетский министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Мухаммед Шакер заявил, что в работе агентства "необходимо добиваться синергии"

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Политизация недопустима в работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), особенно при принятии агентством решений. Такое мнение высказал министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер, выступивший в режиме онлайн на сессии генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене.

"В работе агентства необходимо добиваться синергии и нельзя допускать политизации как самой МАГАТЭ, так и принимаемых в рамках агентства решений", - отметил Шакер. По его словам, в организации "необходимо восстановить дух консенсуса, чтобы обеспечить эффективную деятельность МАГАТЭ".

Египетский министр высказал поддержку Фонду технического сотрудничества агентства, заметив при этом, что "пора решить имеющиеся в фонде структурные проблемы и вопрос с недостаточностью ресурсов". Как считает Шакер, это "значительно затрудняет его использование развивающимися странами".

Он назвал большим успехом сотрудничества с агентством получение Каиром лицензии МАГАТЭ на возведение четырех атомных блоков на строящейся в Египте при поддержке российской госкорпорации "Росатом" атомной электростанции "Эд-Дабаа" на берегу Средиземного моря близ города Александрия.

Шакер также указал, что его страна продолжает отстаивать идею по установлению на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия. При продвижении этой идеи, по убеждению египетского министра, необходимо учитывать мнения всех заинтересованных сторон.