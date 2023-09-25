25 сентября, 14:48

Нефтяной терминал Литвы на Балтике за восемь месяцев увеличил прием сырья на 19%

Он принял 6,1 млн тонн нефти

ВИЛЬНЮС, 25 сентября. /ТАСС/. Морской нефтяной терминал в литовском Бутинге за восемь месяцев 2023 года увеличил перевалку сырой нефти почти на одну пятую. Об этом сообщила дирекция Клайпедского государственного морского порта Литвы, в инфраструктуру которого входит этот объект.

"С января по конец августа терминал в Бутинге принял 6,1 млн тонн нефти, что на 19% больше, чем за тот же период 2022 года", - говорится в сообщении.

Терминал находится в управлении польского нефтяного концерна Orlen, представленного в Литве дочерней компанией Orlen Lietuva с единственным в странах Балтии нефтеперерабатывающим заводом (в городе Мажейкяй). С 2006 года терминал принимает нефть исключительно для переработки на этом заводе.

Платформа в Бутинге способна работать с танкерами водоизмещением до 150 тыс. тонн. 

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