В ЦРПТ заявили, что внедрение маркировки не повлияет на стоимость растительного масла

Оборудование производителям будут выдавать бесплатно, сообщила пресс-служба Центра

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Рост цен на растительные масла из-за проведения эксперимента по маркировке с 1 декабря 2023 года не ожидается, поскольку оборудование производителям будут выдавать бесплатно. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

"Сейчас планируется добровольный эксперимент, в рамках которого коды и оборудование производителям будут предоставляться бесплатно. Это не может повлиять и не повлияет на себестоимость растительных масел. После введения обязательной маркировки роста цен также не будет: ни в одной маркируемой товарной группе маркировка к нему не привела", - сообщили в ЦРПТ.

Ведущий эксперт Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Артем Концерев, слова которого приводит пресс-служба ЦРПТ, отметил, что доля контрафакта и фальсификата в растительных маслах растет. "В 2022 году она превысила 18%, увеличившись с 2020 года более чем вдвое, на тот момент она составляла 8,1%", - сказал Концерев.

Ранее исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил, что в случае введения маркировки их продукции производителям растительного масла придется повысить отпускные цены. В начале августа текущего года о росте числа подделок оливкового масла говорила член совета директоров греко-российской торговой палаты, экспортер греческого масла в Россию, владелица экспортной компании Kalinina Елена Калинина.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.