Орбан: Венгрия приняла меры, когда ЕС решил отрезать Европу от нефти и газа России

По словам премьер-министра республики, Будапешт в том числе заключил соглашения об импорте газа из Азербайджана, Катара и Турции, которые в предстоящие годы смогут стать важными поставщиками топлива в Центральную Европу

БУДАПЕШТ, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии оперативно приняло необходимые меры для обеспечения энергетической безопасности страны, когда стало ясно, что руководство Евросоюза решило отрезать Европу от поставок российских нефти и газа, а трубопровод "Северный поток" был выведен из строя в результате теракта. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая в национальном парламенте, который возобновил работу после летних каникул.

Ни конфликт между Россией и Украиной, ни "террористическое нападение на газопровод "Северный поток", которое, предположительно, было актом государственного терроризма, не поставили нас перед неразрешимой задачей в отношении энергоснабжения страны", сказал глава правительства. Он напомнил, что Венгрия добилась исключений из санкций ЕС и продолжает получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию, а нефть - по южной ветке трубопровода "Дружба". Кроме того, Будапешт заключил соглашения об импорте газа из Азербайджана, Катара и Турции, которые в предстоящие годы смогут стать важными поставщиками топлива в Центральную Европу. Хранилища в Венгрии заполнены и уже могут обеспечить 60% годового потребления газа. Таким образом, подчеркнул премьер, "несмотря на потрясения на мировом энергетическом рынке", страна сумела гарантировать свою энергобезопасность.

Руководство Евросоюза явно решило "отрезать Европу от поставок российских энергоносителей", что противоречит интересам всех членов ЕС, однако Венгрия "не в силах остановить это сейчас", признал Орбан. Поэтому, сказал он, правительство ставит перед собой задачу "уменьшить негативные последствия этого решения Брюсселя".