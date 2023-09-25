В Госдуму внесли законопроект, регулирующий работу маркетплейсов

Документ, в частности, вводит условие для применения штрафов маркетплейсов в отношении контрагентов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение палаты законопроект, который регулирует дистанционную торговлю товарами через маркетплейсы, в том числе взаимодействие между онлайн-платформами и продавцами.

Как отметили авторы инициативы, в рамках мониторинга Минпромторга России было выделено несколько основных проблем во взаимоотношениях онлайн-платформ и продавцов, среди которых возможность изменения размера комиссии и внесения изменений в договоры со стороны онлайн-платформ в одностороннем порядке. "Сюда же относится порядок выставления штрафов, выставляемых маркетплейсами, что в свою очередь привело к обширной судебной практике (свыше 2 000 дел рассматривается арбитражными судами Москвы и Московской области)", - отметили депутаты.

Законопроект предлагает внести изменения в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", закрепив в нем понятия "агрегатор информации о товарах (услугах) (маркетплейс)", "владелец маркетплейса", "продавец товаров на маркетплейсах", "пункт выдачи заказов (ПВЗ)" и другие.

Документ предлагает дополнить закон статьей 11.1. "Особенности функционирования (взаимоотношения) владельцев маркетплейсов, продавцов товаров на маркетплейсе и владельцев ПВЗ", согласно которой владелец маркетплейса обязуется предоставлять сведения об условиях договоров, заключаемых с владельцами ПВЗ и продавцами товаров, путем размещения информации на сайте маркетплейса. Условия договоров могут пересматриваться по соглашению не чаще одного раза в год. Не менее чем за 30 календарных дней стороны обязуются уведомлять о намерении изменить условия договоров и (или) заключить новый договор, указано в документе.

Кроме того, законопроект вводит условие для применения договорных неустоек (штрафов маркетплейсов) в отношении контрагентов - обязательное направление в адрес продавца товара и (или) владельца ПВЗ мотивированного письменного уведомления о принятии решения о наложении штрафных санкций. Также устанавливается запрет на одностороннее ограничение доступа к личному кабинету продавца товара и (или) владельца ПВЗ.

Законопроектом в том числе предлагается установить, что владелец маркетплейса с совокупной выручкой за последний календарный год более 150 млрд рублей вправе осуществлять розничную продажу конкретного товара на собственном маркетплейсе в случае, если там отсутствуют предложения о заключении договора купли-продажи такого товара.