Кабардино-Балкария получит на мелиорацию сельскохозяйственных земель 670 млн рублей

Земледельцы региона орошают более 30,5 тыс. га земли, что позволяет увеличить урожайность

НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарии (КБР) будут выделены около 670 млн рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель в 2023 году, сообщили в региональном правительстве.

"Ряд регионов в 2023 г. получит дополнительное финансирование на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области мелиорации земель. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. <...> Кабардино-Балкария получит около 670 млн рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.

С помощью федерального финансирования в регионах будут проведены мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности, что позволит расширить фонд земель сельхозназначения.

Отмечается, что работа ведется в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, которая была утверждена правительством в 2021 году. Земледельцы в Кабардино-Балкарии орошают более 30,5 тыс. га земли, что позволяет увеличить урожайность. Площади стали мелиорируемыми благодаря региональному проекту "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и ведомственной программе "Развитие мелиоративного комплекса России".

Всего в республике насчитывается 348 широкозахватных дождевальных машин и 20 спринклерных систем орошения. Из пригодных для орошения 130 тыс. га земель сельхозназначения фактически поливается более 70 тыс., или почти 55% условно орошаемой площади.