Нефтяная отрасль Казахстана впервые с мая вышла на плановый уровень добычи

Добыча нефти и газового конденсата в республике составила 256 тыс. тонн

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Суточная добыча нефти в Казахстане после снижения из-за аварий в энергосистеме впервые с мая стабилизировалась и достигла плановых показателей. Об этом сообщило АО "Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса" Минэнерго республики.

"Суточная добыча нефти в РК стабилизируется и достигла плановых показателей. На 21 сентября 2023 года добыча нефти и газового конденсата в Казахстане составила 256 тыс. тонн, что выше объема среднесуточной добычи за август (228 тыс. тонн) на 12%", - говорится в сообщении. "Таким образом, нефтедобывающая промышленность вышла на пиковый уровень добычи впервые с мая", - отметил центр. Его специалисты напомнили, что в июле - августе наблюдалось снижение добычи на 10% в связи с перебоями в энергоснабжении, "вызванными авариями на объектах МАЭК (Мангистауский атомный энергетический комбинат - прим. ТАСС) и аномально жаркими температурами окружающей среды".

По данным центра, основным фактором стабилизации добычи в сентябре стало завершение 40-дневного капитального ремонта на комплексно-технологической линии (КТЛ) компании "Тенгизшевройл". Предприятие "Карачаганак петролеум оперейтинг" восстановило уровень добычи после планово-предупредительного ремонта на установках комплексной подготовки газа.

11 августа отключились два турбоагрегатора ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к отключению потребителей в Атырауском и Мангистауском энергоузлах. Затем отключился третий блок теплоэлектростанции, промышленным предприятиям было ограничено потребление электроэнергии.

Схожая ситуация наблюдалась 3 июля из-за аварийного отключения энергоблока №1 на ТЭЦ МАЭК.