Акции "Совкомфлота" на Мосбирже росли более чем на 6,6%

По данным на 18:39 мск, они торговались на уровне 113,95 рубля

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Акции "Совкомфлота" росли на Мосбирже на 6,66%, до 113,95 рубля, свидетельствуют данные торгов на 18:39 мск.

К 19:15 мск акции компании замедлили рост, торговались на уровне 113,85 рубля (+6,57%).

Ранее гендиректор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов сообщил в интервью ТАСС, что "Совкомфлот" прогнозирует прибыль по итогам второго полугодия в рублевом эквиваленте на уровне показателей первого полугодия. В среднесрочной перспективе компания также ожидает высоких финансовых результатов благодаря заключению ряда среднесрочных контрактов, которые обеспечат предсказуемый объем премиальной выручки.