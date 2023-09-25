ЦБ указал на риски при введении "мембраны" для рубля

Регулятор подчеркнул, что ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования для поддержания бесперебойной работы финсистемы при значительных рисках финансовой стабильности

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Банк России указал на риски возникновения множественности курсов и негативные последствия для финансового рынка при разделении валютного рынка и использовании "мембран" . Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регулятора.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что проблему высокой волатильности рубля и инфляции нужно решать не стандартными методами валютного контроля, а следует изучать китайскую модель, где существует некая "мембрана" между внутренним валютным рынком и внешним.

"Сегментированность рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом", - указали в ЦБ.

В Банке России подчеркнули, что ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования для поддержания бесперебойной работы финансовой системы при значительных рисках финансовой стабильности. "Банк России считает, что подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса. Более того, постоянно действующие ограничения на движение капитала затрудняют внешнеэкономическую деятельность, особенно сейчас, когда компании вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и новые платежные маршруты. Кроме того, такие ограничения затрудняют подстройку обменного курса к изменениям во внешних условиях и, соответственно, способны замедлить адаптацию экономики к этим изменениям", - отметили в ЦБ.