Кабмин Румынии одобрил проект закона о радикальных бюджетно-налоговых мерах

Документ, в частности, направлен на прекращение бюджетного расточительства и борьбу с уклонением от налогов

БУХАРЕСТ, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Румынии одобрило проект закона о радикальных бюджетно-налоговых мерах, который направлен на прекращение бюджетного расточительства, борьбу с уклонением от налогов и пересмотр налоговой системы на справедливых основах. Об этом сообщил перед заседанием кабинета, на котором был принят законопроект, премьер-министр Марчел Чолаку.

"После консультаций со всеми социальными партнерами, с профсоюзами, работодателями, неправительственными организациями и местной администрацией мы имеем окончательный вариант бюджетно-налоговых мер, - приводит его слова агентство Agerpres. - <...> Эти меры предусматривают прекращение бюджетного расточительства, борьбу с уклонением от налогов и пересмотр налоговой системы на справедливых основах. Румыния не может больше себе позволить льготы и привилегии в 75 млрд леев (€15 млрд - прим. ТАСС) плюс уклонение от налогов в 150 млрд леев (€30 млрд - прим. ТАСС) в год. Вместе это означает 15% ВВП, и нет ни одного современного государства, которое могло бы функционировать в подобных условиях".

"Правительство не повышает общий НДС и сохраняет девятипроцентный НДС на продукты и медикаменты, а также сохраняет самый маленький пятипроцентный НДС на дрова, электроэнергию, газ и книги, - отметил Чолаку. - Стало быть, нет никакого риска, что зимой повысятся цены". "Будут сокращены тысячи должностей начальников со всей кучей советников, секретарей и шоферов, - заявил он. - Это самая амбициозная реформа бюджетного аппарата после революции [1989 года]".

Чолаку также сказал, что 2 млн работников будет повышена минимальная зарплата, а "обычные работники" не будут платить никаких дополнительных налогов. По его словам, ключевыми элементами реформы являются повышенное налогообложение роскоши, чрезмерных доходов и обеспечение налоговой справедливости между налогоплательщиками.

Ранее Чолаку заявил, что правительство возьмет на себя ответственность перед парламентом за эти меры. Принятие ответственности означает, что закон будет принят без обсуждения и поправок. Несогласные с этим парламентарии в течение трех дней могут поставить вопрос о доверии правительству. Если кабинету будет объявлен вотум недоверия, он уйдет в отставку, но в противном случае правительство продолжит работать, а закон будет считаться принятым.

Оппозиционные "Союз за спасение Румынии" и "Альянс за объединение румын" считают, что намеченная реформа наносит удар по национальной экономике, и уже начали сбор подписей для того, чтобы поставить в парламенте вопрос о доверии правительству. Демократический союз венгров Румынии также критикует планируемые бюджетно-налоговые меры, однако не поддерживает вотум недоверия кабинету. В настоящее время Социал-демократическая партия и Национал-либеральная партия, образующие правящую коалицию, обладают большинством в парламенте.