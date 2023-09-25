Новгородская компания апробирует электродвигатели для буровых установок

Модель была представлена на выставке "Иннопром" в Казахстане

ТАСС, 25 сентября. Электродвигатели для буровых установок, которые позволяют заменить американские аналоги производителя Baldor, апробирует компания "Новгородэлектроремонт" в 2024 году. Данная модель была представлена на стенде Новгородской области на выставке "Иннопром" в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На выставке можно было увидеть и электродвигатели, применяемые на буровых установках, которые используется в нефтегазовой отрасли. На сегодняшний день это полностью российская разработка, стопроцентная локализация производства в России. Сейчас проходят опытно-промышленные испытания на буровых установках "Роснефти" и "Газпрома". Эти двигатели позволяют заменить американские аналоги производителя Baldor. Их апробация завершится в январе 2024 года", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, до конца года запланирована поставка двух двигателей для "Газпрома". Предприятием также подписана дорожная карта о поставке в 2024 году 100 электродвигателей ООО "Уралмаш НГО Холдинг", которое является производителем буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения.

Стенд Новгородской области рассказывает о производственных мощностях региона, здесь также представлены действующие разработки резидентов ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай": пневматический манипулятор от Российской манипуляторной компании. Он позволяет перемещать тяжелые грузы от 100 кг до 2,5 т и негабарит.

"Разработка является ярким примером импортозамещения. Российское изделие значительно дешевле зарубежных, к тому же, импортных аналогов в России теперь нет. Сейчас в ИНТЦ разрабатывается система обезвешивания груза. Она позволяет воздействовать на сам груз без пульта управления, что повысит производительность труда и облегчит работу", - отметили в пресс-службе.