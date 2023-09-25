Проезд по чешским железным дорогам с 10 декабря подорожает почти на 10%

Как сообщили в пресс-службе "Чешских железных дорог", рост ж/д тарифов связан с инфляцией в республике

ПРАГА, 25 сентября. /ТАСС/. Стоимость железнодорожных билетов в Чехии с 10 декабря подорожает в среднем на 9,5%. Об этом сообщила пресс-служба контролируемого государством акционерного общества "Чешские железные дороги".

"Чешские железные дороги" с 10 декабря повышают цены на билеты в среднем на 9,5%", - отмечается в сообщении. Рост железнодорожных тарифов связан с инфляцией в республике, увеличением стоимости дизельного топлива, технического обслуживания и запасных частей для подвижного состава.

"Чешские железные дороги" периодически пересматривают цены на билеты с введением нового сезонного расписания движения поездов. В прошлом году они выросли на 15%. В республике в 2024 году, по сравнению с 2017 годом, стоимость железнодорожных билетов повысится на 42%.