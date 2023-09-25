Инвесторы направят на развитие Железноводска 35 млрд рублей

До 2030 года планируется реализовать 10 инвестиционных проектов. Большая их часть будет касаться строительства гостиниц и санаториев

ПЯТИГОРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Более 10 инвестиционных проектов общей стоимостью 35 млрд рублей планируется реализовать в Железноводске до 2030 года. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Бакулин.

"В Железноводске до 2030 года планируется реализовать 10 инвестиционных проектов. Их общая стоимость оценивается в 35 млрд рублей", - сказал Бакулин.

По информации пресс-службы городской администрации, большая часть проектов будет касаться строительства гостиниц и санаториев.

"Приток инвестиций в российские курорты, а, в частности, и в наш курортный Железноводск, связан с хорошими перспективами внутреннего туризма и импортозамещения, а также с достойным качеством новых проектов. Инвесторы хотят повысить количество качественного номерного фонда на российских курортах. Строительство новых объектов даст возможность существенно увеличить внутренний туризм в среднем ценовом сегменте и выше. Хорошая новость в том, что интерес инвесторов к этому сегменту рынка постепенно растет", - приводятся в сообщении слова главы курорта.