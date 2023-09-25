Товарооборот Белоруссии и Китая с начала года вырос на 97%

Он достиг $5,83 млрд, сообщил посол КНР в Минске Се Сяоюн

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Объем торговли Белоруссии и Китая с начала 2023 г. вырос в годовом исчислении на 97%. Об этом сообщил посол КНР в Минске Се Сяоюн.

"С января по август этого года товарооборот между Китаем и Беларусью достиг $5,83 млрд, увеличившись в годовом исчислении примерно на 97%. В том числе объем импорта из Беларуси в Китай составил $1,99 млрд, увеличившись более чем на 65%, а объем экспорта из Китая в Беларусь - $3,85 млрд, увеличившись почти на 119%", - приводит слова дипломата агентство БелТА.

В конце июля министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что Минск рассчитывает к концу года нарастить экспорт в Китай до $2,2 млрд. По данным Минэкономики республики, по итогам 2022 года товарооборот с Китаем, который для Белоруссии является вторым торговым партнером после России, составил около $5,8 млрд. При этом экспорт в годовом исчислении вырос в 1,8 раза и достиг $1,6 млрд.