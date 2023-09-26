Грузия запретила экспорт и транзит в Россию ввезенных из ЕС автомобилей

Под ограничение попадают транспортные средства с объемом двигателя свыше 1,9 куб. м, а также гибридные машины и электрокары

ТБИЛИСИ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Грузии ввели запрет на экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, ввезенных из Евросоюза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе службы доходов Минфина республики.

"Да, действительно, как ранее было заявлено, с 26 сентября вводится запрет на экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей в Россию, которые были ввезены из Европы", - сказала сотрудница пресс-службы.

Речь идет об автомобилях, объем двигателя которых превышает 1,9 куб. м. Запрет касается также гибридных машин и электромобилей. Ограничения вступили в силу из-за 11-го пакета санкций, принятого Евросоюзом против России, добавили в ведомстве.

Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США. Как ранее сообщила Национальная служба статистики Грузии, в августе после вступления в силу этих ограничений республика поставила в Россию 85 машин, что в 12 раз меньше показателя месяцем ранее.