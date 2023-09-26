В СП заявили, что информационные ограничения не повлияли на открытость госорганов

По сравнению с прошлым годом из группы со средним в группу с высоким уровнем открытости в нынешнем году перешли Минстрой, Росавиация, Роскомнадзор и Минфин

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ограничения на доступ к чувствительной информации, введенные в 2022 году, не привели к однозначному ухудшению показателя открытости федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Об этом говорится в докладе "Открытость государства в России - 2023", опубликованном Счетной палатой РФ.

"В 2022 году был введен ряд ограничений, связанных с доступом к чувствительной информации. Однако исследование 2023 года не зафиксировало однозначного влияния таких ограничений на общие практики открытости ФОИВ", - сказано в документе.

По данным Счетной палаты РФ, 15 ведомств имеют высокий уровень открытости, 34 - средний, 1 - низкий. По сравнению с 2022 годом из группы со средним в группу с высоким уровнем открытости в 2023 году перешли четыре ФОИВ - Минстрой России, Росавиация, Роскомнадзор и Минфин России. Федеральная пробирная палата смогла за год повысить свою открытость с низкого уровня до высокого, Росморречфлот - с низкого до среднего.

В то же время снизился уровень открытости в 2023 году у шести органов власти. Минэкономразвития России, Россельхознадзор, Росводресурсы, Минцифры России и Минприроды России перешли от высокого уровня к среднему; Федеральное медико-биологическое агентство России - от среднего к низкому.

Как указано в докладе, одна из основных причин резкого снижения в 2023 году оценки открытости некоторых министерств и ведомств - продолжительное техническое обслуживание портала Data.gov.ru, из-за чего сам портал и размещенные на нем наборы данных недоступны. Росимущество, Росморречфлот и Минэкономразвития России размещали открытые данные только на этом сайте, поэтому их наборы данных на момент исследования в свободном доступе отсутствовали. Кроме того, общественные советы при ФОИВ в среднем стали размещать меньше информации о своей деятельности и реже проводить заседания. В 2023 году средняя оценка открытости общественных советов снизилась впервые с 2020 года и составила 28 баллов из 54.

"По итогам исследования Счетная палата в том числе рекомендовала создавать и поддерживать в актуальном состоянии тематические разделы с информацией, которая требует регулярного обновления, в частности, разделы с открытыми данными, а также обеспечить работу основных технических возможностей для поиска на сайтах. В части коммуникации как с гражданами, так и с журналистским сообществом важно соблюдать сроки ответа, в случае вынужденной задержки - уведомлять о ней, а также направлять ответ в формате, позволяющем копировать текст", - говорится в заключении.