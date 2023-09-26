В Белоруссии заявили о заинтересованности в новых прямых авиарейсах из РФ

Это способствует развитию сферы туризма, сообщил чрезвычайный и полномочный посол республики в России Дмитрий Крутой

САРАТОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Белоруссия заинтересована в появлении новых прямых рейсов из городов России для развития туризма. Об этом ТАСС сообщил чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Дмитрий Крутой в ходе рабочей поездки в Саратов.

"Эти рейсы должны иметь некое смысловое наполнение. Понятно, что они будут использоваться бизнесом, компаниями, которые будут работать в этих регионах. Но основная тема - это туризм - военно-патриотический, экологический, любой вид туризма. И многие российские регионы субсидируют билеты для туристов", - сказал посол.

В частности, прямое авиасообщение уже налажено с несколькими российскими городами с населением менее 1 млн человек, например, Калугой, Псковом, Череповцом. Как пояснил посол, это произошло по инициативе местных властей за счет субсидий с российской стороны.

Кроме того, базовой задачей, как подчеркнул Крутой, является открытие прямых авиарейсов между Белоруссией и всеми российскими городами-миллионниками. "Задача максимум - это города-миллионники, она базовая, мы с ними сейчас работаем", - отметил посол.

Также обсуждается вопрос открытия рейсов из Минска во Владивосток и Хабаровск. "Учитывая длинную логистику, без господдержки эти рейсы даже в пилотном режиме запустить невозможно", - пояснил Крутой.

Сотрудничество Белоруссии с Саратовской областью

Как сообщил ТАСС министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов, ключевым направлением взаимодействия региона с белорусской стороной являются торгово-экономические отношения. "Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом увеличился на 39,8%, а в первом полугодии 2023 года - более чем на 17%", - сказал он.

По словам министра, традиционными экспортными товарами саратовских предприятий являются удобрения, подсолнечное масло, подшипники, полипропилен, прутки из железа или нелегированной стали, холодильное оборудование. Он добавил, что на территории Саратовской области зарегистрировано 12 совместных с белорусской стороной предприятий.