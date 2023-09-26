Эфиопия не видит трудностей с внедрением платежной системы "Мир"

Посол республики в России Чам Угала Уриат отметил, что внедрение "Мира" поможет сгладить трудности в финансовых операциях, вызванные санкциями в отношении РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Эфиопия не видит проблем с возможностью внедрения в будущем российской платежной системы "Мир" в стране. Об этом заявил ТАСС посол республики в РФ Чам Угала Уриат.

По его словам, внедрение "Мира" в банковскую систему Эфиопии поможет сгладить трудности в финансовых операциях, вызванные санкциями в отношении России. "Надеюсь, что так и будет, поскольку Эфиопия становится членом БРИКС. А недавно в ЮАР БРИКС приняло решение, что члены объединения могут совершать транзакции в национальных валютах. Это может стать реальностью в будущем, и проблем с внедрением платежной системы "Мир" в Эфиопии не будет", - отметил посол.

При этом дипломат не уточнил конкретных сроков возможного внедрения "Мира" в республике. "Сначала, как я считаю, ответственные учреждения с эфиопской и российской стороны, то есть министерства финансов или национальные банки, должны провести переговоры и установить временные рамки, в которые это произойдет. Интерес к этому есть, и нет никаких препятствий, но пока я не могу назвать точные сроки реализации этого проекта. Но я надеюсь, что это произойдет в будущем", - добавил посол.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.