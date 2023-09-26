В Сахалинской области намерены увеличить глубину переработки нефти и газа

Как сообщил министр экономического развития области Алексей Успенский, в регионе строят нефтегазовый индустриальный парк, в котором резиденты разместят производственные участки для обслуживания добывающих предприятий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Сахалинские власти делают ставку на увеличение глубины переработки нефти и газа. Для островной области этот вопрос имеет особую актуальность, так как она является ключевым экспортером природных ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также поставщиком газа на внутренний рынок, сообщил ТАСС областной министр экономического развития Алексей Успенский накануне 27-го международного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина", который пройдет в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября.

"Дальнейшая реализация проектов ["Сахалин-1" и "Сахалин-2"] позволит региону в ближайшие десятилетия оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на российский Дальний Восток и в страны АТР. Также на Сахалине идет строительство нефтегазового индустриального парка, резиденты которого разместят в нем производственные участки для обслуживания добывающих предприятий. Это в том числе поспособствует снижению зависимости от поставок оборудования и комплектующих из-за рубежа. Кроме того, Сахалинская область сейчас направлена на увеличение глубины переработки природных ресурсов", - рассказал собеседник агентства.

Прогнозируется, что по итогам года доля нефтегазовых доходов в сахалинском бюджете составит около 60% от всех поступлений.

В министерстве экономического развития региона сообщили, что из-за антироссийских санкций часть иностранных нефтесервисных и инжиниринговых компаний покинула сахалинские проекты или приостановила предоставление услуг, но на их место пришли российские подрядчики, а также компании из дружественных РФ стран. "Полагаем, тенденция по увеличению российского участия по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" сохранится. Сейчас они являются одними из крупнейших проектов в России и представляют собой прекрасный пример применения передовых технологических решений", - рассказали в ведомстве.

Проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2", реализующиеся на условиях соглашений о разделе продукции, являются одними из самых технически сложных проектов, осуществленных за последнее десятилетие в мировой нефтегазовой индустрии. Нефть, газ и уголь составляют основу внешней торговли Сахалинской области и занимают значительную долю в региональном экспорте. В ответ на антироссийские санкции в целях защиты национальных интересов были созданы российские операторы проектов, которые продолжили производственную деятельность. При этом президент РФ Владимир Путин поставил задачу не просто осваивать природные ресурсы, но и увеличивать глубину их переработки. Согласны с такой постановкой вопроса и сахалинские власти, так как доходы от продажи продуктов глубокой переработки выше, чем от экспорта сырья.

Увеличение глубины переработки

Сахалинские власти строят планы по развитию нефтегазовой отрасли, руководствуясь принципом увеличения глубины переработки. Ранее Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Валерия Лимаренко о строительстве на Сахалине завода по производству топлива из газового конденсата и нефти. Островные власти и "Газпром" обсуждают вопросы ресурсной базы, финансирования проекта и выпуска продукции.

"Значение завода по производству топлива для островного региона велико - это прежде всего энергетическая безопасность. Сегодня весь бензин и дизельное топливо на острова завозят с материка, появление местных нефтепродуктов снизит зависимость от внешних поставок в жизненно важной сфере. Кроме того, в регионе увеличится налогооблагаемая база, вырастут поступления в бюджет, появятся новые рабочие места. А единая дальневосточная авиакомпания "Аврора", которая базируется на Сахалине, получит более доступный по цене керосин", - прокомментировали ТАСС в правительстве Сахалинской области.

Следующее перспективное направление для региона и всей страны в целом - создание водородного производства. Уже проведено технико-экономическое обоснование строительства завода, разрабатывается обоснование инвестиций. Реализацию проекта во время рабочей поездки в область поддержал вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он отметил, что проект даст возможность тиражировать передовые технологии по стране. Водород может широко применяться в различных сферах народного хозяйства, помогая производить широкую линейку продуктов с высокой добавленной стоимостью. Есть интерес к новому виду топлива и у азиатских стран, емкий рынок которых может стать драйвером для дальнейшего развития проекта.

О форуме

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" пройдет в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября. В нем примут участие более 1 тыс. экспертов. Помимо российских гостей, ожидаются делегации из Китая, Вьетнама и Индии. В этом году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.

Одной из ключевых тем станет технологическое развитие энергетической отрасли в новых условиях. Большое внимание будет уделено вопросу увеличения глубины переработки природных ресурсов. Пройдут круглые столы, встречи с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений, а также выставочная экспозиция предприятий.