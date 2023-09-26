Китай надеется, что ЕС будет осторожно применять меры по защите торговли

Минкоммерции КНР проинформировало, что страна и Евросоюз договорились выстраивать стабильные цепочки производства и поставок, а также выступать против их разрыва

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Китай выражает надежду, что Евросоюз будет с осторожностью применять протекционистские меры, в частности в сфере электромобилей. Об этом заявило Минкоммерции КНР в комментарии по итогам прошедшего в Пекине 10-го раунда диалога высокого уровня ЕС - Китай по экономике и торговле.

"Китай надеется, что ЕС будет разумно использовать меры по защите торговли, поощрять новую энергетическую отрасль, представленную электромобилями, и создаст хорошую среду для нормальной торговли между Китаем и Европой, а также зеленого и устойчивого развития", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Министерство проинформировало, что КНР и ЕС договорились выстраивать стабильные цепочки производства и поставок, а также выступать против их разрыва. Кроме того, стороны договорились создать диалоговый механизм в области экспортного контроля.

На переговорах Китай и Евросоюз договорились укреплять коммуникацию и координацию в области макроэкономической политики, совместно противостоять изменению климата, сотрудничать в сфере продовольственной и энергетической безопасности, поддерживать стабильность глобальных экономических и финансовых рынков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС запускает расследование по субсидиям в отношении китайских электрических автомобилей.

По данным Главного таможенного управления КНР, в январе - августе китайско-европейский товарооборот сократился в годовом исчислении на 7,8%, до $529,1 млрд.