ФГУП "НАМИ" планирует запустить производство систем ABS и ESP в середине 2024 года

Как сообщил гендиректор предприятия Федор Назаров, достигнута договоренность о поставках систем "Автовазу"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ФГУП "НАМИ" планирует запустить производство систем ABS (антиблокировочная система) и ESP (система стабилизации для предотвращения заноса) для автомобилей на бывшем заводе "Роберт Бош Самара" (нынешнее название - "НАМИ инновационные компоненты") в середине 2024 года. Об этом сообщил журналистам гендиректор ФГУП Федор Назаров.

"Мы планируем в середине следующего года уже начать производство ABS и ESP", - сказал он.

"НАМИ" достиг договоренности о поставках систем российскому "Автовазу". Кроме того, заинтересованность выразили производители "Группа ГАЗ", "Соллерс" и Haval. "У нас обязательства, что мы 500 тыс. систем должны производить. Я думаю, что в следующем году мы еще не сделаем столько, а вот через год - уже да", - подчеркнул Назаров.

Разработка систем ведется совместно с восточным партнером. Проект разделен на три этапа, последним из которых станет достижение 100% уровня локализации, пояснил топ-менеджер.

"НАМИ сейчас 100% спроектировать и изготовить систему ABS не может. Но мы при организации производства планируем в середине следующего года уже начать производство, и там должно быть российское программное управление", - добавил гендиректор.

Ранее в июне ФГУП "НАМИ" приобрело 100% долей предприятия ООО "Роберт Бош Самара", где ранее выпускались системы рулевого управления, ABS и ESP.