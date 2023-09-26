Бюджет Украины за год получил более $109 млн от продажи госимущества

Среди самых крупных проданных активов - киевский отель "Эрмитаж", предприятие "Укроборонресурсы", морской порт "Усть-Дунайск" и Львовский ювелирный завод

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более $109 млн поступило в бюджет Украины за год по итогам приватизации государственного имущества. Об этом в понедельник сообщил Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины.

"Более 4 млрд гривен (свыше $109 млн) получил госбюджет от продажи государственного имущества с момента возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года. За год команда ФГИ нашла новых собственников для 439 убыточных государственных активов", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что среди самых крупных проданных активов - киевский отель "Эрмитаж", предприятие "Укроборонресурсы", морской порт "Усть-Дунайск" и Львовский ювелирный завод.

По словам и.о главы ФГИ Александра Федоришина, перед фондом стоит задача продать активы, подпадающие под так называемую большую приватизацию, а также имущество, конфискованное в рамках санкций.

Приватизация на Украине

На Украине в марте 2019 года была предложена приватизация 431 государственного предприятия, однако из-за ухудшения экономической обстановки в связи с пандемией программу приостановили. Изначально планировалось допустить продажу и стратегических госпредприятий, в том числе энергетических и оборонных, среди которых были "Нафтогаз", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Черноморнафтогаз", ряд оборонных заводов, "Укржелдорога", "Укрпочта" и другие. При этом доля государства не должна была оказаться менее 50% плюс одна акция.

В марте 2021 года к планам приватизации снова вернулись. Верховная рада приняла закон, которым разблокировала выполнение программы. В качестве обоснования указывали необходимость пополнения госбюджета.

В июле прошлого года Рада разрешила приватизацию крупных промышленных предприятий, фактически позволяющий начать так называемую большую приватизацию. Закон также предусматривал возможность продавать акции с дисконтом в 50%. Правительство страны утвердило перечень из 420 предприятий, которые будут приватизированы или ликвидированы. При этом Рада запретила приватизацию заводов по изготовлению и ремонту всех видов оружия, которое находится на вооружении украинской армии.