Птицефабрику в Красноярском крае выставили на аукцион за 700 млн рублей

Проведение торгов назначили на 8 декабря

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Стартовая цена 100% акций птицефабрики "Бархатовская", одного из крупнейших производителей яйца в регионе, составит 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в агентстве по управлению государственным имуществом края.

"Начальная цена акций общества - 700 млн рублей. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 35 млн рублей", - сообщили в агентстве. Размер задатка составляет 140 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе подаются до 1 декабря включительно. Сами торги проведут 8 декабря.

В апреле 2022 года определили рыночную стоимость акций ОАО "Птицефабрика "Бархатовская" - 1,07 млрд рублей - и провели аукцион. Задаток для участия в аукционе составлял 214 млн рублей. Птицефабрику не продали из-за отсутствия заявок. 100% акций птицефабрики находится в краевой собственности.

Птицефабрика "Бархатовская" - сельскохозяйственное предприятие по производству пищевых яиц. Она является одной из крупнейших птицефабрик Красноярского края, находится в 35 км от Красноярска. Предприятие занимает второе место в регионе по производству яиц. Порядка половины продукции птицефабрики реализуется на территории Красноярского края, 40% отправляется на Дальний Восток и регионы Восточной Сибири, 10% - в Европейскую часть страны.