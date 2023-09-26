Япония может впервые за 30 лет потерять место второго крупнейшего акционера МВФ

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее призвал провести структурные реформы международной финансовой архитектуры

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Токио впервые за 30 лет может потерять место второго по объему вкладываемых средств акционера Международного валютного фонда (МВФ) после реформы соответствующих квот. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее призвал провести структурные реформы международной финансовой архитектуры, в том числе расширить представительство развивающихся стран в руководящем составе Всемирного банка и МВФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров также обращал внимание на необходимость скорейшего реформирования архитектуры глобального управления, поскольку она не отвечает требованиям эпохи и не учитывает реальный экономический и финансовый вес стран глобального Юга.

Квота в МВФ определяет размер взноса, который вносит страна, а также во многом определяет ее право голоса. Япония может в результате решений об увеличении капитала МВФ переместиться на четвертое место, уступив Китаю и Германии.

Япония, по данным Kyodo, настаивала на сохранении текущего "рейтинга" акционеров МВФ. США также пытаются предотвратить растущее влияние Китая и поэтому призывают увеличить капитал фонда без изменения соотношения долей акционеров, пишет Kyodo.