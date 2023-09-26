Хабаровский край получит более 6,5 млрд рублей на социальную инфраструктуру

В частности, на оснащение двух объектов здравоохранения в регионе медицинским оборудованием направят более 1 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Средства единой субсидии в объеме более чем 6,5 млрд рублей пойдут на развитие социальной инфраструктуры в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Хабаровскому краю одобрили выделение на 2024-2026 годы более 6,5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию приоритетных мероприятий плана социального развития центров экономического роста региона", - говорится в сообщении. Финансирование планируется в рамках президентской дальневосточной единой субсидии. На 2024 год выделено 3,05 млрд рублей, на 2025 - 2,14 млрд рублей, на 2026 - 1,45 млрд рублей.

За счет поддержки достроят два объекта здравоохранения: на оснащение палатного корпуса противотуберкулезного диспансера в Хабаровске и лечебного корпуса ЦРБ Николаевска-на-Амуре профильным медицинским оборудованием выделили более 1 млрд рублей.

Продолжится реализация проектов развития массового спорта в регионах Дальнего Востока "50 спортивно-оздоровительных школьных залов" - предусмотрено приобретение и монтаж еще четырех модульных спортивных залов для школ Хабаровска. Деньги направят и на создание современных мастерских для подготовки квалифицированных кадров, в 2024 и 2025 годах создадут 81 мастерскую, оборудование получат 20 колледжей и техникумов в 9 муниципальных образованиях края.

Также в планах строительство в 2025 году культурного центра в поселке Токи, создание в 2024-2026 годах инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск" на площадках "Ракитное" и "Парус" в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

В 2024 году на условиях дальневосточной и арктической концессий с привлечением средств инвесторов приступят к реализации проектов по возведению Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае и Дальневосточного художественного музея в Хабаровске.