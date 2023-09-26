Движение поездов между Николаевом и Херсоном приостановили

Причиной стало повреждение инфраструктуры в Николаевской области, сообщает "Укржелдорога"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Движение поездов между украинским Николаевом и подконтрольным Киеву Херсоном приостановлено из-за повреждения инфраструктуры в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укржелдорога".

"Временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что пассажиров поездов доставят к месту назначения на автобусах. "Работы по восстановлению движения продолжаются", - добавили в "Укржелдороге".

Ранее глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в понедельник на объекте инфраструктуры, расположенном на окраине города Николаева, произошел взрыв.