В экономику Москвы инвестировали более 2,2 трлн рублей за полгода

Мэр города Сергей Собянин, в частности, отметил, что для потенциальных инвесторов в столице существует множество мер системной и антикризисной поддержки

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 2,2 трлн рублей было инвестировано в экономику Москвы за первую половину 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Инвестиции в экономику Москвы за первые шесть месяцев 2023 года превысили 2,2 трлн рублей. Это на 5% в сопоставимых ценах выше показателей за тот же период в 2022", - написал он.

Собянин уточнил, что в число лидеров по инвестициям входят: промышленные машины и оборудование, строительство жилых и нежилых зданий, благоустройство земель, а также создание объектов интеллектуальной собственности.

Мэр также добавил, что для потенциальных инвесторов в столице существует множество мер системной и антикризисной поддержки, удобные инструменты, такие как: инвестиционный портал и портал поставщиков, а также рынок сбыта с большой покупательской способностью.