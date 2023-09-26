Предприниматели Подмосковья получили более 40 тыс. услуг центра "Мой бизнес"

Среди наиболее востребованных услуг - производство видеороликов, печатной продукции и создание сайтов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Около 40 тыс. услуг оказано предпринимателям Московской области в центре "Мой бизнес" с начала года. Наиболее востребованными услугами стали производство видеороликов, печатной продукции и создание сайтов, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" подмосковный центр "Мой бизнес" оказывает услуги действующим предпринимателям, а также физическим лицам региона, которые только планируют открытие собственного дела. В 2023 году оказано уже более 40 тыс. услуг. Наиболее активно за поддержкой центра обращаются действующие субъекты МСП - почти половина оказанных услуг, на втором месте - физлица, на третьем - самозанятые", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что среди предоставленных услуг наиболее популярными стали производство видеороликов, производство печатной продукции, создание сайта и регистрация товарного знака.