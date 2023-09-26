26 сентября, 06:53

Президент ЮАР назвал развитие энергетики приоритетом для Африки

Как заявил Сирил Рамапоса, богатые страны Запада должны выполнить свои обязательства, данные развивающимися государствам по содействию в создании новой энергетики

ПРЕТОРИЯ, 26 сентября. /ТАСС/. Развитие энергетики является приоритетом для современной Африки. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Трансформация энергетического ландшафта в Африке является нашим приоритетом, - подчеркнул он в еженедельном обращении к народу ЮАР. - Как африканские страны, мы призываем международное сообщество поддержать усилия по увеличению потенциала возобновляемых источников энергии на континенте, одновременно обеспечивая энергетическую безопасность для населения Африки. Это должно происходить наряду с увеличением инвестиций в умные, цифровые и эффективные "зеленые" технологии в таких углеродоемких секторах, как транспорт, промышленность и электроэнергетика".

Рамапоса заявил, что богатые страны Запада должны выполнить свои обязательства, данные развивающимися государствам по содействию в создании новой энергетики. "Речь идет не о благотворительности, - указал он. - Речь идет об экономической и социальной справедливости. Народы Африки все еще вынуждены расплачиваться за индустриализацию и развитие стран севера. Речь идет также об общих интересах, поскольку экономический и социальный хаос, вызванный изменением климата, сделает мир более нестабильным, менее безопасным и усилит конкуренцию за дефицитные ресурсы, такие как вода и продукты питания". 

Теги:
ЮАРРамапоса, Сирил
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