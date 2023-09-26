Акции "Софтлайна" на Мосбирже упали более чем на 9%

К 10:05 мск акции торговались на уровне 145,28 рубля за бумагу

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций "Софтлайна" на открытии торгов на Московской бирже снижается более чем на 9%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 10:00 мск, акции компании снижались на 6,88%, до 149 рублей за бумагу. К 10:05 мск акции немного ускорили снижение и торговались на уровне 145,28 рубля за бумагу (-9,2%).

В июле 2022 года Softline объявила о намерении разделить бизнес и создать двух игроков с фокусом на международных и на российском рынках. В результате разделения российский бизнес с холдинговой компанией АО "Софтлайн", принадлежащий ООО "Аталайя", стал независимым от международного периметра. Международная часть бизнеса бывшего Softline Holding PLC ведет деятельность за пределами России под новым брендом Noventiq.

В августе "Софтлайн" обратился на Московскую биржу с заявлением о листинге своих акций. Позже в Мосбирже сообщили, что торги акциями компании начнутся 25 сентября в режиме переговорных сделок и сделках РЕПО, а дата начала основных торгов - 26 сентября. Акции включены в котировальный список второго уровня Московской биржи.

В компании сообщали, что процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составил около 15,7%. В состав акций в свободном обращении "Софтлайна" вошли акции, полученные бывшими держателями ГДР Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками компании в рамках программы долгосрочной мотивации.