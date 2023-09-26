Интернет-ретейлеры выразили готовность купить у "Почты России" услуги на 33,5 млрд рублей

В "Почте России" ранее предлагали взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce инфраструктурный платеж в размере 0,5% квартального оборота для поддержки убыточных почтовых отделений

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Участники российского рынка онлайн-торговли готовы в 2024 году закупить у "Почты России" услуги и сервисы на 33,5 млрд рублей, следует из письма Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет крупнейшие российские маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании) главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну. ТАСС ознакомился с копией письма.

"Участники рынка электронной коммерции выражают готовность оказать содействие в интенсификации использования инфраструктуры АО "Почта России" путем осуществления закупки услуг и сервисов, общий объем которых в 2024 году может потенциально составить 33,5 млрд рублей", - говорится в письме.

В состав этих услуг входит использование инфраструктуры почтового оператора на внутреннем рынке, международные отправления и иные виды логистики. При этом в случае проработки дополнительных международных направлений объем закупаемых услуг может быть кратно увеличен.

Кроме того, в ассоциации указывают, что дополнительными стимулами для развития партнерских отношений с "Почтой России" могут стать возможность частичной выдачи и оплаты заказа в почтовых отделениях, прием и возврат средств по выбору покупателя (картой, системой быстрых платежей или наличными), возможность примерки и иные стандартные услуги интернет-магазинов.

"Полагаем, что развитие партнерских отношений в ключе сотрудничества и кооперации станет одним из факторов повышения эффективности бизнес-процессов и улучшения финансового состояния АО "Почта России", - говорится в письме.

Ранее в "Почте России" предложили взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce инфраструктурный платеж в размере 0,5% квартального оборота для поддержки убыточных почтовых отделений. Гендиректор компании Михаил Волков оценивал поступления от инфраструктурных платежей в пределах 24-25 млрд рублей в год.