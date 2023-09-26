В Бурятии хотят освободить почтовые организации от налога на имущество

По информации правительства республики, это первая мера, направленная на сохранение инфраструктуры почтовой связи в небольших населенных пунктах

УЛАН-УДЭ, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Бурятии в качестве меры по сохранению отделений почты в сельской и труднодоступной местностях хочет освободить организации почтовой связи от налога на имущество. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"На заседании правительства Бурятии одобрена первая мера, направленная на сохранение и развитие инфраструктуры почтовой связи в республике. По поручению главы региона Алексея Цыденова Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии разработан законопроект, который освобождает организации почтовой связи общего пользования от уплаты республиканского налога на имущество до 31 декабря 2025 года", - сообщили в пресс-службе.

Законопроект вынесут на рассмотрение депутаты Народного хурала Бурятии.

Поступления в бюджет республики при реализации данной меры уменьшатся примерно на 1,6 млн рублей. При этом проект закона предполагает, что получатель льготы возьмет на себя обязательства охватить услугами все населенные пункты в Бурятии, не сокращать отделения и модернизировать их помещения. "У нас закрываются отделения почты. А они не должны закрываться. Нам нужно найти решения, чтобы обеспечить стабильную работу почты", - заявил Цыденов и поручил подготовить совещание по дальнейшему решению вопроса.

Управление федеральной почтовой связи Бурятии насчитывает 281 отделение. По поручению президента РФ по государственной программе "Информационное общество" до 2025 года в республике начали модернизацию и приведение в нормативное состояние отделений почтовой связи в сельской местности и труднодоступных местностях. "В 2022 году отремонтировано три отделения в селах Новокижингинск, Усть-Уяхта, Нижний Саянтуй и построено новое здание почты в селе Селендума. В текущем году идет обновление 21 отделения. На 2024-2025 годы запланирована модернизация 170 отделений", - добавили в пресс-службе.