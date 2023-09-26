Reuters: власти США отложили уход KFC из России из-за "налога на выход с рынка"

"Юнирест" надеется завершить ребрендинг в 2024 году

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) Министерства финансов США отложило уход с российского рынка владельца торговой марки KFC Yum! Brands из-за необходимости выплаты отчислений в федеральный бюджет РФ. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как заявил агентству Сергей Левин, глава юридического отдела компании "Юнирест", российского юрлица Yum! Brands, которому принадлежит мастер-франшиза KFC, изначально выход с рынка РФ задержался из-за длительного процесса поиска покупателя и обсуждения основных условий, а также согласования сделки с правительственной комиссией. "Закрытие снова было отложено, была согласована правильная процедура уплаты налога на выход. Казалось, что все согласовано, а сделка движется к завершению, но потом вмешался иностранный регулятор - OFAC", - объяснил Левин.

По его словам, OFAC пришлось приостановить уход бренда из России из-за требования Москвы о выплате отчислений в федеральный бюджет, которое было введено в декабре 2022 года. В Вашингтоне назвали это требование "налогом на выход" с российского рынка. "В результате процесс затянулся <...>. Мы успешно закрыли все дела в середине апреля", - подытожил Левин.

Он добавил, что "Юнирест" надеется завершить ребрендинг в 2024 году. Компания рассчитывает, что к концу 2023 года под торговую марку Rostic's перейдет 60% от общего числа ресторанов KFC в стране.

17 апреля Yum! Brands завершила сделку по продаже локальных активов сети KFC российской группе компаний "Смарт сервис", бывшей с 2011 года одной из франчайзи корпорации, и покинула российский рынок. Активы включают собственные рестораны корпорации, права на мастер-франшизу KFC, систему управления сетью франчайзинговых ресторанов, а также права на бренд Rostic’s. Общее число заведений сети - более 1 100, из них 66 - корпоративные, а остальные принадлежат 22 партнерам-франчайзи.

25 апреля бывшие рестораны KFC начали открываться под брендом Rostic’s.