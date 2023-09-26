ЦБ продал валюту на 21,4 млрд рублей с расчетами 25 сентября

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 22 сентября составляла 21,3 млрд рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 25 сентября на сумму 21,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 22 сентября составляла 21,3 млрд рублей.

Ранее ЦБ сообщил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Минфина. Регулятор отмечал, что решение о возобновлении операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. В Банке России также сообщали, что продолжат проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России 6 сентября сообщил, что временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года. ЦБ РФ с 14 по 22 сентября осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем этих операций составит 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей.

Минфин РФ с 7 августа перешел к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота с 7 сентября по 5 октября 2023 года, был определен министерством в 276,16 млрд рублей, а ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота - в эквиваленте 13,15 млрд рублей.

Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".