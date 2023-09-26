Yandex Cloud запустил собственный сервис для защиты веб-приложений

Как сообщили в компании, технология выявляет угрозы с помощью поведенческого анализа пользователей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Платформа Yandex Cloud запустила сервис Smart Web Security для защиты приложений компаний. Как сообщается в материалах о запуске, которыми с ТАСС поделилась пресс-служба Yandex Cloud, сервис уже нативно интегрирован с другими продуктами облачной платформы, его технология выявляет угрозы с помощью поведенческого анализа пользователей.

Smart Web Security выстроен на основе внутренней технологии "Яндекса" "Антиробот", который уже отбивает рекордные DDoS-атаки на все сервисы IT-компании. Помимо поведенческого анализа, угрозы в новом сервисе выявляются в том числе благодаря встроенным алгоритмам машинного обучения.

В Yandex Cloud ожидают, что с помощью сервиса смогут повысить стабильность работы приложений в облаке и защититься от атак уровня L7 - атак на уровне приложений, которые становятся все более распространенными.