Yandex Cloud открыл исходный код системы для анализа и визуализации данных

Речь идет о системе DataLens

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Облачная платформа "Яндекса" Yandex Cloud опубликовала в открытом доступе исходный код системы для анализа и визуализации данных DataLens. Об этом говорится в материалах, которыми с ТАСС поделилась пресс-служба платформы.

"Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала исходный код DataLens. Это BI-система, с которой работают большинство сервисов "Яндекса" и тысячи внешних компаний в облачной инфраструктуре", - сказано в них.

Теперь, как отметили в пресс-службе, использовать open source (исходный код программного обеспечения, который доступен для всех пользователей) версию сервиса, доработав ее под себя самостоятельно, может любой желающий. Исходный код и документация DataLens доступны на GitHub, а код распространяется под лицензией Apache 2.0.