В московскую "Академию инноваторов" поступили заявки более чем из 100 городов

Большинство идей были посвящены применению искусственного интеллекта в различных сферах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Отбор проектов для участия в новом потоке "Академии инноваторов" завершился в Москве, заявки поступили более чем от 100 городов России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В этот раз интерес к программе проявили не только москвичи, но и предприниматели из Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и еще 111 городов России. Заявки отправили свыше 1,6 тыс. человек. Большинство идей были посвящены применению искусственного интеллекта в различных сферах", - сказала исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что теперь участникам, вошедшим в топ-100, предстоит развить свои идеи вместе с персональными наставниками. Для поиска партнеров в рамках обучения организуют встречи с потенциальными инвесторами и заказчиками. Финальный продукт резиденты смогут протестировать на одной из городских площадок.

Так, к выходу на рынок будут готовить платформу по трудоустройству студентов первых-вторых курсов в малые и средние компании. Проект даст молодым специалистам возможность получить реальный опыт, а работодателям поможет сэкономить на найме и оперативно закрыть вакансии, не требующие высокой квалификации.

"Еще одна перспективная инновация - неинвазивная система определения гемоглобина в крови. Устройство не требует прокола пальца и тестирует пациента с помощью оптической методики, оценивая цвет ногтевого ложа. Решение научно доказано. К акселерации также приступит двукратный победитель хакатона "Лидеры цифровой трансформации" - команда Deep People. Ее сервис автоматического разбора и структурирования градостроительных планов земельных участков уже используется профильным ведомством столицы", - добавили в пресс-службе.

"Академия инноваторов" помогает начинающим предпринимателям создавать конкурентоспособные продукты и эффективные компании. За два года при ее поддержке начало работать больше 60 стартапов. В июле программу перезапустили, снизив возрастной порог до 16 лет и изменив условия доступа к обучающим материалам.