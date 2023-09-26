МЭА заявило, что спрос на ископаемое топливо должен снизиться на четверть к 2030 году

Это нужно для выхода на нулевой показатель выбросов парниковых газов и ограничения глобального потепления 1,5 градусами, сообщили в агентстве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мировой спрос на ископаемое топливо должен снизиться более чем на четверть к 2030 году для выхода на нулевой показатель выбросов парниковых газов и ограничения глобального потепления 1,5 градусами, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Жесткая и действенная политика в рамках сценария Net Zero Emissions стимулирует развитие чистой энергетики и сокращает спрос на ископаемое топливо более чем на 25% к 2030 году и на 80% к 2050 году", - говорится в обновленной дорожной карте МЭА. Согласно документу, спрос на нефть по этому сценарию должен снизиться со 100 млн баррелей в сутки [б/с] до 77 млн б/с к 2030 году и 24 млн б/с к 2050 году, на газ - с 4,15 трлн куб. м. до 3,4 трлн. куб. м в 2030 году и 900 млрд куб. м. в 2050 году, на уголь - упадет с 5,8 трлн тонн угольного эквивалента в 2022 году до 3,25 трлн тонн в 2030 году и 500 млн тонн к 2050 году.

Согласно докладу, глобальные выбросы углекислого газа в энергетическом секторе в 2022 году достигли рекорда в 37 млрд тонн в 2022 году, на 1% увеличившись с допандемийного уровня. Однако МЭА ждет выхода на максимум выбросов в этом десятилетии. Агентство прогнозирует, что спрос на уголь, нефть и газ до 2030 года достигнет пика даже без обновления климатической политики, что, как отмечается в докладе, "обнадеживает, но недостаточно для достижения цели в 1,5 градуса".

При этом МЭА отмечает, что в сценарии нулевых выбросов не требуются инвестиции в долгосрочные нефтегазовые проекты, но вложения в уже существующие необходимо сохранять. "В сценарии NZE нет необходимости в новых долгосрочных проектах добычи нефти и газа или новых угольных шахтах, их расширении или новых угольных станциях с выбросами в атмосферу. Тем не менее дальнейшие инвестиции в уже имеющиеся нефтегазовые активы и одобренные проекты необходимы. Последовательность сокращения инвестиций в ископаемое топливо и увеличения в чистую энергетику жизненно необходима, чтобы избежать разрушительных скачков цен и перенасыщения рынка", - подчеркивает МЭА.

Агентство отметило, что за последние два года произошли положительные изменения, в том числе речь идет о быстром распространении солнечных панелей и электромобилей, однако заявило о необходимости более смелых действий для достижения нулевых выбросов и сдерживания глобального потепления.