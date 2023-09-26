Tele2 первым ввел возможность оформления e-sim по биометрии полностью онлайн

В Центре биометрических технологий пояснили, что для этого используются данные ГИС ЕБС, а их можно зарегистрировать в приложении "Госуслуги Биометрия" с помощью 10-летнего загранпаспорта или в ближайшем отделении банка

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотовый оператор Tele2 первым ввел возможность оформления договора на оказание услуг связи по биометрии полностью дистанционно. Таким способом абонент сможет оформить себе электронную sim-карту, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС).

"Оператор мобильной связи Tele2 упростил оформление договоров связи по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе (ГИС ЕБС). Теперь стать абонентом Tele2 и получить электронную sim-карту (e-sim) можно полностью дистанционно, а подтверждать свою личность в офисе оператора связи больше не обязательно. Сервис реализуется в рамках национального проекта "Цифровая экономика", - рассказали в пресс-службе.

В ЦБТ пояснили, что для дистанционного оформления e-sim используются данные ГИС ЕБС, а их можно зарегистрировать в приложении "Госуслуги Биометрия" с помощью 10-летнего загранпаспорта или в ближайшем отделении банка. "Перед подключением e-sim необходимо удостовериться, что устройство поддерживает эту технологию. Для этого необходимо зайти в настройки телефона и проверить доступность данной функции", - добавили в ЦБТ.

Скачать приложение "Госуслуги Биометрия" можно в магазинах приложений RuStore, Google Play, App Store и AppGallery.