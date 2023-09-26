Бельгия начала подготовку к демонтажу пяти атомных реакторов на двух АЭС

Срок эксплуатации двух оставшихся реакторов продлят еще на 10 лет

ВЕНА, 26 сентября. /ТАСС/. Бельгия начала готовить к демонтажу пять реакторов из семи на двух атомных электростанциях (АЭС), срок эксплуатации двух оставшихся реакторов будет продлен еще на 10 лет. Соответствующее заявление сделала министр внутренних дел Аннелис Верлинден, выступая на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Бельгия готовится к выполнению обширных задач в собственной атомной отрасли. Срок эксплуатации двух наименее старых реакторов - четвертого блока АЭС "Дул" и третьего энергоблока АЭС "Тианж" - будет продлен на 10 лет, и начинается подготовка к демонтажу остальных пяти реакторов, два из которых были остановлены в конце прошлого года и начале этого года", - заявила она.