Бангладеш поблагодарил Росатом за строительство АЭС в непростых условиях

По словам министра науки и технологий страны Йефеша Османа, после запуска АЭС "Руппур" Бангладеш будет поддерживать высочайшие стандарты ядерной безопасности

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бангладеш благодарен госкорпорации Росатом за строительство АЭС "Руппур". Такое заявление сделал министр науки и технологий страны Йефеш Осман, выступая на 67-й генеральной ассамблее МАГАТЭ.

"Мы хотели бы поблагодарить российское государственное агентство "Росатом" за активную работу по этому проекту [АЭС "Руппур"] несмотря на сложности, обусловленные политическими причинами и пандемией вируса COVID-19", - сказал Осман.

По его словам, после запуска АЭС "Руппур" Бангладеш будет поддерживать высочайшие стандарты ядерной безопасности.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш - города Дакки. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

Строительство станции началось в 2021 году. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Жизненный цикл реакторов ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. Ведется строительство первого и второго энергоблоков станции.